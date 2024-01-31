Samsun'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Samsun'un Yakakent ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun- Sinop karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Sezgin Ö. idaresindeki 34 EKY 050 plakalı otomobil, Balıkçı Barınağından Liman Kavşağına çıkış yapan Erkan C. idaresindeki 55 M 5903 plakalı minibüsle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Sezgin Ö. (31) ile Ayşe Yüksel Ö. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince Alaçam Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SAMSUN