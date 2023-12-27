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Samsun'da Kış Lastiği Denetimi Yapıldı

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Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı. Kavak İlçe Jandarma Trafik ekipleri, lastiklerin diş derinliğini ölçerek sürücülere bilgilendirme yaptı.

Samsun'un Kavak ilçesinde jandarma tarafından kış lastiği denetimi yapıldı.

"Kış Lastiği Kullanma Zorunluluğu ile İlgili Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" kapsamında Kavak İlçe Jandarma Trafik ekiplerince denetim gerçekleştirildi. Kavak Mahmutbeyli grup yolunun Göçebe Kocalan Mahallesi denetim noktasında yapılan kontrolde lastiklerin diş derinliğini ölçen ekipler, sürücülere trafik kuralları ve can güvenliği konusunda da bilgilendirmede bulundu. Uygulamada 50 aracın denetlendiği öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Samsun Trafik 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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