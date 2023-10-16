Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan genç gözaltına alındı
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Samsun'un Atakum ilçesinde bir kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi olan 19 yaşındaki genci gözaltına aldı.
Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan 19 yaşındaki genç, polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavga sırasında bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu A.Y.S.H. bacağından yaralandı. Hastaneye kaldırılan A.Y.S.H. tedavi altına alındı. Atakum İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri bıçaklı yaralama olayı şüphelisi E.T.Y.'yi (19) yakalayarak gözaltına aldı.
Polisteki sorgusu tamamlanan E.T.Y. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi - SAMSUN