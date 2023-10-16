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Samsun'da kavgada bir kişiyi bıçakla yaralayan genç gözaltına alındı

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kavgada bıçakla yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Polis, olayın şüphelisi olan 19 yaşındaki genci gözaltına aldı.