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Samsun'da Kaçak Sigara Operasyonu

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Samsun'da polis ekipleri tarafından yapılan aramada şüpheli bir araçta kaçak sigara ele geçirildi. Aracın arka koltuğunda 10 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara bulundu.

Samsun'da polis ekiplerince şüpheli bir araç üzerinde yapılan aramada kaçak sigara ele geçirildi.

Yakakent İlçe Emniyet Amirliği görevlileri, uygulama noktasındaki kontrolden başka bir sokağa yönelerek kaçma girişiminde bulunan 52 plakalı şüpheli aracı kısa sürede yakaladı. Aracın arka koltuğuna istiflenmiş şekilde 50 karton içerisinde 10 bin adet içi doldurulmuş makaron sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü A.S.(35) ile ilgili de 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefetten adli işlem başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yakakent Samsun Suç Kaçakçılık Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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