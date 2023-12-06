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Samsun'da Genç Kızın Spor Çantası Gasp Edildi, Bir Kişi Yaralandı

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Samsun'un İlkadım ilçesinde bir genç kızın spor çantası gasp edilirken, bir kişi de yaralandı. Olayın ardından genç kız tutuklandı, erkek arkadaşı ise kaçtı.

Samsun'da tuzak kurdukları genci kafasından bıçakla yaralayarak spor çantasını gasp eden 18 yaşındaki yabancı kız tutuklanırken, yanındaki yabancı erkek arkadaşı ise kayıplara karıştı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Bowling Salonu yanında dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu F.Q.S.S.(18) ile Afganistan uyruklu kız arkadaşı M.S.(18), içinde bulundukları dolmuş minibüs içinde kavga ediyormuş gibi yapıp minibüsten indi. Onlarla beraber E.D.(19) isimli yolcu da araçtan indi. Bir süre sonra F.Q.S.S. ile M.S. adlı kız, refüjden karşıya geçmekte olan E.D.'ye saldırdılar. Iraklı şahıs E.D.'yi kafasından bıçakla yaralayıp elindeki spor çantayı gasp etti. F.Q.S.S. ve M.S. olaydan sonra kaçtı. Yaralanan E.D. hastaneye kaldırıldı ve şikayetçi oldu.

İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptığı araştırma sonucu yabancı uyruklu genç kız M.S.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Gazi Polis Merkezi'ne teslim edilen M.S. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren M.S. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Firarda olan F.Q.S.S.'nin yakalanmasına çalışılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İlkadım Samsun Irak Samsun Tutuklama Suç 3. Sayfa Güncel Haberler

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