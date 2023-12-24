Samsun'da Fırtınadan Yıkılan Metruk Bina Tehlike Oluşturdu

Samsun'da dün akşam ve gece devam eden fırtınadan duvarı yıkılan metruk bina, tehlike oluşturdu.

Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde fırtınadan dolayı metruk bir binanın duvarı yıkıldı. Devriye gezen İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tehlikeyi fark ederek yola şerit çekti. Polis, gerekli tedbiri aldıktan sonra yola dökülen parçaların da kaldırılması için Samsun Büyükşehir Belediyesi ekiplerine haber verdi. - SAMSUN