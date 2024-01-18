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Samsun'da çanak anten tartışması: Kardeşini öldürmek suçlamasıyla adliyeye sevk edildi

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Samsun'da çıkan çanak anten tartışması ve arbede sırasında kardeşi çatıdan düşerek hayatını kaybeden ağabey, 'kasten adam öldürmek' suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Olayda ağabeyin yüzde 40 psikolojik engelli olduğu ve ilaç kullandığı belirtildi.

Samsun'da çanak antenle ilgili çıkan tartışma ve arbede sırasında kardeşi çatıdan düşerek hayatını kaybeden ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi'nde 3 katlı binanın çatı katında dün meydana geldi. İddiaya göre, Kemal Çakır (42), 3 katlı aile apartmanında ağabeyi Ahmet Çakır'ın (55) televizyon yayınını bozmak amacıyla çanak antene müdahale için çatıya çıktı. Bu sırada kardeşinin peşinden çatıya çıkan Ahmet Çakır ona müdahale etmek istedi. İki kardeş arasında tartışma ve arbede yaşandı. Arbede sırasında çatıdan 3. katın balkonuna kafa üstü düşen Kemal Çakır, ağır yaralandı. Ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Kemal Çakır'ın kalbi durdu. Acil serviste yapılan müdahalelere rağmen Kemal Çakır kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ağabey Ahmet Çakır, polis tarafından gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgusunun ardından ağabey "kasten adam öldürmek" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Ahmet Çakır'ın yüzde 40 psikolojik engelli raporu olduğu ve ilaç kullandığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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