Samsun'da 69 Yaşındaki Dede Dolandırıcılardan Kurtarıldı
Samsun'da 69 yaşındaki İ.G., dolandırıcılar tarafından 1 milyon TL'si çalınmak üzereyken polis ekipleri tarafından kurtarıldı. Hızla müdahale eden polis, paraya bloke koyarak dolandırıcılık girişimini engelledi.

Samsun'da 69 yaşındaki şahsı dolandırılmaktan polis ekipleri kurtardı. Dolandırıcıların banka hesabına aktarılan 1 milyon TL para bloke edilerek kurtarıldı.

Edinilen bilgileri göre, Samsun'da 69 yaşındaki İ.G., kendisini telefonla arayarak polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düştü. Banka görevlilerine yönelik sahte bir operasyon senaryosuyla kandırılan yaşlı adam, telefonuna gelen şifreyi şüphelilere verince hesabından 1 milyon lira transfer edildi. Daha sonra dolandırıldığını anlayan İ.G., vakit kaybetmeden Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne başvurdu. Polis ekipleri hızlı bir şekilde ilgili bankayla iletişime geçti. Polis ekiplerinin bankayla yaptığı görüşmeler sonucu şüpheliye ait hesaba aktarılan 1 milyon TL paraya anında bloke konuldu. Dolandırıcıların kendilerini "başkomiser" olarak tanıtarak, "banka görevlileri suç örgütüyle bağlantılı" yalanını söyledikleri, mağduru "devlete yardımcı olmazsan hakkında işlem yapılır" diyerek korkuttukları tespit edildi. Banka güvenlik biriminin şüpheli işlemi fark edip aradığı sırada dolandırıcıların WhatsApp üzerinden görüntülü arama yaparak mağdurun hattını kapattırmadıkları belirlendi. Ancak mağdurun telefonu kapatmasıyla daha fazla kayıp önlendi. Bloke edilen paranın akıbetiyle ilgili soruşturma ve şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
