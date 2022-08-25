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Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da otomobil takla attı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Samsun 3. sayfa haberi... Samsun'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Samsun haberi... Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un Terme ilçesi Akçay mevkisinde sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Samsun-Ordu karayolunda 67 TS 781 plakalı otomobille seyir halinde olan İsa O., direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla atarak durabildi. Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü İsa O., Nurcan O., Mustafa O. ve Fatma O. ambulansla Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Samsun 3. Sayfa Haberler

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