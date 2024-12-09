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Sakarya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu

Sakarya'da Yılbaşı Öncesi Kaçak Alkol Operasyonu
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Sakarya'da jandarma ve polis ekipleri, yaklaşan yılbaşı öncesinde kaçak alkol üretimi ve satışına yönelik operasyonlar düzenleyerek çeşitli miktarda sahte içki ve detoks çayı ele geçirdi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'da yılbaşı öncesinde gerçekleştirilen operasyonlarda giysi kolilerinin içinde satışa hazır halde kaçak alkol ele geçirildi.

Yaklaşan yılbaşı öncesinde Sakarya'da jandarma ve polis ekiplerince kaçak içki üretimi ve satışına yönelik denetimler artırıldı. Bu çerçevede Pamukova ilçesinde sahte içki üreterek piyasaya süreceği öğrenilen M.E. ve D.E. isimli şahısların Bayırakçaşehir Mahallesindeki ikametgahlarına ve C.Ö. isimli şahsın Elperek Mahallesinde bulunan iş yerine operasyon düzenlendi. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda giysi kolilerinin içinde satışa hazır vaziyette; 519 litre etil alkol, 300 adet 1 litrelik bandrolsüz sahte viski, 20 litre sahte rakı, 5 litre sahte tekila, 20 bin adet sahte içki bandrolü, 2 bin 500 adet kullanıma hazır boş içki şişesi, bin 500 adet sahte dış giydirme etiketi, 5 litre içki aroması, 26 adet aroma verici ele geçirilirken şüpheliler gözaltına alındı.

Otoyol Jandarma Komutanlığı'nca E.F. isimli şahsın kullandığı yolcu otobüsünde yapılan aramada da piyasa değeri yaklaşık 520 bin lira olan 99 koli bandrolsüz detoks çayı ele geçirildi. Şüpheli E.F. adli işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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