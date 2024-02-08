Sakarya'da Tofaş otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 yaralı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Tofaş otomobil ile kamyonun çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sarıdede Mahallesi ile Naim Süleymanoğlu Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, Y.A. idaresindeki 54 ADP 075 plakalı Tofaş marka otomobil ile plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyon çarpıştı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edildi. Hususa ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA