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Sakarya'da kaybolan genç ormanlık alanda bulundu

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde kaybolan 26 yaşındaki genç, AFAD ekipleri tarafından ormanlık alanda bulundu. Sağlık durumu iyi olan genç, hastanede yapılan kontrollerin ardından taburcu edildi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde ormanlık alanda kaybolan 26 yaşındaki genç, AFAD ekipleri tarafından bulundu.

Korucuk Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü arkasındaki ormanlık alanda yardım çığlıklarının duyulması üzerine durum polis ekiplerinde bildirildi. Bölgeye gelen ekipler, alanın karanlık ve sık ağaçlarla çevrili olması sebebiyle durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Hususa ilişkin olarak 5 AFAD personeli bölgeye giderek alanda arama çalışması gerçekleştirdi. Yapılan arama çalışmasında ormanlık alan kaybolan 26 yaşındaki E.K. ekipler tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen E.B., yapılan kontrollerden sonra taburcu edildi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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