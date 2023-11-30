Haberler ›› 3. Sayfa ›› Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

Sakarya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 5 şüpheli tutuklandı

30 Kasım 2023 13:30 Son Güncelleme: 13:31 Abone Ol

Sakarya'da gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı. Operasyonda yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı ve yer temin ettiği belirlenen 1'i Özbekistan uyruklu kadın, 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise ruhsatsız tabanca, fişek, dolu kartuş ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 49 Özbekistan, 8 Azerbaycan ve 4 Türkmenistan uyruklu kadın ise sınır dışı edilecek.