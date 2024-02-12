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Sakarya'da düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

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Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada taraflar arasında tartışma çıktı ve kavga başladı. Polis ekipleri müdahale ederek tarafları ayırdı.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Tabakhane Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda taraflar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı, kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Erenler Sakarya Olaylar 3.Sayfa Güncel Haberler

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