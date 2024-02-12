Sakarya'da düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu

Sakarya'nın Erenler ilçesinde bir düğünde çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu.

Tabakhane Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda taraflar arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle tekme ve yumruklar adeta havada uçuştu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri tarafları güçlükle ayırdı, kavga anları ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - SAKARYA