Sakarya'da DEAŞ Terör Örgütüne Operasyon: 33 Şüpheli Yakalandı

Sakarya'da yaklaşan yerel seçimler öncesinde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen DEAŞ terör örgütü mensubu 33 şüpheli eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Bozdoğan-11" operasyonlarında yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntılarını ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştı.

İçişleri Bakanlığı suça, suçlulara ve terör olaylarına ilişkin çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bu çerçevede Sakarya'da terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonun ayrıntılarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan paylaştı. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Bozdoğan-11" operasyonuna ilişkin olarak, yaklaşan yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı ve arayışında oldukları, çatışma bölgelerine eleman temin ettikleri, terörizmin finansmanı çerçevesinde DEAŞ'a maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ile medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen 33 şüphelinin eşzamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındığını belirtti. Ayrıca, operasyon çerçevesinde de 4 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda döviz, çeşitli yaşam malzemeleriyle çok sayıda yasaklı yayın ve dokümana el konulduğu Bakan Yerlikaya tarafından sosyal medyada paylaşıldı. - SAKARYA