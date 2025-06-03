Sahte Para ve Dolandırıcılığa Karşı Kurban Pazarı Ziyareti

Sahte Para ve Dolandırıcılığa Karşı Kurban Pazarı Ziyareti
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Sultangazi'deki kurban satış alanında, Toplum Destekli Polis ekipleri satıcı ve alıcılara sahte para ve dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirmede bulundu. Ekipler, dolandırıcılık yöntemleri hakkında uyarılarda bulunarak vatandaşları dikkatli olmaları konusunda bilgilendirdi.

Kurban Bayramı öncesi Sultangazi'deki kurban satış alanını ziyaret eden Toplum Destekli Polis ekipleri, satıcı ve alıcılara sahte para başta olmak üzere çeşitli dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirmede bulundu.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de kurulan kurban pazarında sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı önlem aldı. Kurban satıcılarını çadır çadır gezerek bilgilendiren ekipler, sahte paranın ayırt edilmesi için uygulanabilecek yöntemleri anlattı.

Ekipler, özellikle pazarlık sonrası yapılan ödemelerde sahte para kullanımına karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgularken, "tırnakçılık" yöntemiyle eksik para verilerek yapılan dolandırıcılıklara karşı da uyarılarda bulundu. Ayrıca kalabalık gruplar tarafından satıcının dikkatinin dağıtılıp paraların çalındığı "tantana" yöntemiyle ilgili de bilgilendirme yapıldı.

Polis ekipleri tarafından yapılan uyarılar üç başlık altında toplandı. Gerçek ve sahte para arasındaki belirgin farkların anlatıldığı çalışmada, vatandaşlara el broşürleri de dağıtıldı. Kurbanlık satışı yapan vatandaşlar ise polis ekiplerinin bu tür bilgilendirme çalışmalarından memnun kaldıklarını ifade etti.

Kurban satışı yapan Türker Karaca, "Bayram sağ olsunlar geldiler öncesinde dönen sahte parayla ilgili bizi bilgilendirdiler. Zaten kurbanı fırsat bilip piyasaya bizlere sürmeye çalışıyorlar. İnşallah bize de geçmez ne diyeyim. Bu kadar emeğimizin karşılığında bir de sahte parayı alıp bizi göndermezler. Ayrıca bir de 'tantana' diye mevzu var. Geliyorlar kendi aralarında üç beş kişi kavga çıkartıyorlar. Biliyorlar ki kurbancının cebinde para var. Sen gidiyorsun insaniyet namına onu ayırmaya. O ara seni çarpıp çalmaya çalışıyorlar. veya kurbanını almaya gelen vatandaşın üzerindeki parayı çalmaya çalışıyorlar. Bunların için de dikkatli olunursa iyi olur. Bunlar için de bizi bilgilendirdiler sağ olsunlar. Ama dikkatli olunması gerekiyor" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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