Sadettin Saran'a yöneltilen suçlama, diğer isimlerden çok farklı

Birçok ünlü ismin adının geçtiği uyuşturucu soruşturması kapsamında ifadeye çağrılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Saran'a yöneltilen suçlamaların uyuşturucu veya uyarıcı maddenin imalatı veya ticareti, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım ve imkan sağlamak olduğu öne sürüldü.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere birçok ünlü isme yönelik uyuşturucu soruşturmasında çarpıcı bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Saadettin Saran şüpheli sıfatıyla adliyeye ifadeye çağrıldı. Saran'ın evinde arama yapıldığı belirtildi.

SADETTİN SARAN'A YÖNELTİLEN SUÇLAMALAR

Saadettin Saran'a yöneltilen suçlamaların uyuşturucu madde temin etmek ve uyuşturucu madde kullanılmasına imkan sağlamak olduğu öğrenildi. Ayrıca CNN Türk muhabiri Merve Tokaz canlı yayında yer verdiği iddiada, Saran'ın "uyuşturucu madde imalatı ve ticaretinden de suçlandığını söyledi.

SADETTİN SARAN YURT DIŞINDA

Saran'ın, Fenerbahçe'nin basketbol takımı ile İtalya'da olduğu öğrenildi. Sadettin Saran'a avukatları aracılığıyla Türkiye'ye dönmesi çağrısı yapıldı. Avukatları Saran'ın yarın Türkiye'ye döneceğini açıkladı.

"HİÇBİR ŞEYDEN ÇEKİNMİYORUM"

Saran'dan ilk açıklama geldi. Saran, "Yarın sabah Türkiye'ye döneceğim, hiçbir şeyden çekinmiyorum" ifadelerini kullandı.

SARAN'IN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Saran'ın avukatından da açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Başkanımız Sn. Sadettin Saran hakkında basına yansıyan haberler dolayısıyla kendisinin talebi üzerine tarafımca aşağıdaki bilgilendirmeyi yapma ihtiyacı hasıl olmuştur.

Başkanımız Sayın Sadettin Saran, dün akşam oynanan Olimpia Milano – Fenerbahçe Beko karşılaşması ve birtakım transfer görüşmelerini yapmak üzere, yurt dışında gitmiş bulunmaktadır.

Kamuoyuna yansıyan adli süreçle ilgili olarak kendisi bilgilendirilmiştir. Haberdar olmasının ardından ülkemize dönüş sürecini başlatmış olup temin edilecek ilk uçuşla Türkiye'ye giriş yapacaktır. Konu ile ilgili gerekli bilgilendirmeler tarafımca yapılmaya devam edilecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

