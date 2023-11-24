Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Sahte Dolar ve Uyuşturucu Operasyonu: 2 Tutuklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda yapılan operasyonda, vücutlarına sarılı halde sahte 580 bin dolar ve uyuşturucu madde ele geçirilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı. Şüpheliler hakkında 'parada sahtecilik' ve 'uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti' suçlarından işlem yapıldı.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, vücutlarına sarılı halde sahte 580 bin dolar ve uyuşturucu madde ele geçirilen 2 yabancı uyruklu tutuklandı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve Mali Suçlarla Mücadele şube müdürlükleri ekiplerince, 16 Kasım'da Türkiye'ye giriş yapan yabancı uyruklu O.Z. ve J.I'nın vücutlarına sarılı halde sahte 580 bin dolar ile 8 gram uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler hakkında "parada sahtecilik" ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti" suçlarından işlem yapıldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.