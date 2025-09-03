Rusya'nın Ukrayna'ya Yönelik Saldırıları Artıyor

Rus güçleri, Ukrayna genelinde 14 noktada altyapıyı hedef alarak, 500'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze ile düzenlediği saldırılarda 4'ü demiryolu işçisi olmak üzere 5 kişi yaralandı.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Çin'e gerçekleştirdiği ziyaretin gölgesinde Ukrayna genelini hedef aldı. Ukraynalı bölgesel ve askeri yetkililer, Rus ordusunun, Ukrayna genelinde 14 noktada altyapıyı hedef aldığını ve 500'den fazla insansız hava aracı (İHA) ve füze fırlattığını bildirdi.

Ukrayna'nın devlet demiryolu şirketi Ukrzaliznytsia tarafından yapılan açıklamada, Kirovohrad bölgesindeki saldırıda 4 demiryolu işçisinin yaralanarak hastaneye kaldırıldığı aktarıldı. Açıklamada, saldırı sonucu tesislerin hasar görmesinin ardından çok sayıda tren seferinde 7 saate varan gecikmeler yaşandığını belirtildi.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada ise demiryolu işçileri de dahil 5 yaralının olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre, Znamianka şehrindeki önemli demiryolu merkezinde 28 ev hasar gördü.

Ülke genelinde 24 bölgeden 9'unda patlamalar duyuldu

Çernihiv bölgesindeki saldırı, 30 bin abonenin elektriksiz kalmasına ve hayati öneme sahip sivil altyapının zarar görmesine yol açtı. Hmelnitskiy şehrinde saldırı sonrası toplu taşıma seferlerinde ciddi aksaklıklar yaşanırken, başkent Kiev'in batısındaki Ivano-Frankivsk bölgesinde de 9 bin metrekarelik bir depo alanda yangın çıktı. Başkent Kiev'den batıdaki Lviv ve Volyn bölgelerine kadar 24 bölgeden 9'unda patlamalar duyuldu.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, gece boyunca Rusya tarafından fırlatılan 502 İHA'dan 430'unun ve 24 füzeden 21'inin düşürüldüğü, ancak 3 füze ve 69 İHA'nın 14 noktaya isabet ettiğini bildirdi.

"Bunlar açıkça Rusya'nın gözdağı vermeye yönelik saldırılarıdır"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Bunlar açıkça Rusya'nın gözdağı vermeye yönelik saldırılarıdır. Bu saldırganlığın sürmesinin nedeni, öncelikle Rusya'nın savaş ekonomisine yönelik yeterli baskının uygulanmamasıdır. Önümüzdeki günlerde ortaklarımızla güçlü baskı önlemlerinin gerekliliğini görüşeceğiz" dedi. Zelenskiy, İskandinav ve Baltık ülkeleriyle bir zirveye katılacağını, ardından Fransa'ya giderek AB ve ABD müttefikleriyle bir araya geleceğini, Ukrayna'ya yardım etmeye söz veren ülkelerden oluşan "Gönüllüler Koalisyonu" çerçevesinde bir sonraki adımları görüşeceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, bugün Çin'in başkenti Pekin'de Zafer Günü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmıştı. - KİEV