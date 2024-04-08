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Rize'ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan 2 şahıs tutuklandı

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Rize'ye uyuşturucu madde getirmeye çalışan 2 şahıs çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Rize İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan ve Rize'ye uyuşturucu madde getireceği tespit edilen şahıslar yakalandı. Yakalanan T.T. ve H.K. isimli şahısların üstünde yapılan aramada toplam ağırlığı 88,3 gram olan bonzai maddesi ve 1 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği ile tüfeğe ait 59 adet fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Rize Güvenlik 3.Sayfa Güncel Haberler

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