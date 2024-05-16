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Rize'de FETÖ operasyonu: 4 kişi gözaltına alındı

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Rize'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüne mensup oldukları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon kapsamında yakalanan şahısların haklarında adli işlemler başlatıldı.

Rize'de gerçekleştirilen operasyon sonucunda FETÖ silahlı terör örgütüne mensup oldukları gerekçesiyle 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ Silahlı Terör Örgütü tarafından devletin farklı kademelerine yerleştirilmesi planlanan şahıslara yönelik Türkiye genelinde operasyonlar düzenlendi. Rize İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ Silahlı Terör Örgütüne yönelik yapılan operasyonda 4 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların haklarında gerekli adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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