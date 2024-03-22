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Rize'de 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

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Rize'de 3 kişinin yaralandığı silahlı ve bıçaklı kavgada 1 kişi tutuklandı

RİZE - Rize'de komşular arasında sokak ortasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada 3 kişi yaralanırken gözaltına alınan 7 kişiden 1'i tutuklandı.

20 Mart Çarşamba günü merkeze bağlı Mermerdelen Mahallesi, Atatürk Caddesi'nde T.Ç, B.A. ve H.Ç. ile B.Ö.K, K.Ö.K, S.K. ve D.Ö.K. arasında sokak ortasında silahlı ve bıçaklı kavga çıktı. Çıkan olay sonucunda 3 kişi yaralanırken emniyet güçleri 7 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 7 kişiden 4'ü adliye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şahıslardan B.Ö.K, D.Ö.K. ve H.Ç'nin alınan karala adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi. Diğer şüphelilerden B.A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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