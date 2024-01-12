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Restoranda yangın paniği

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Bartın'da bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Bacayı saran alevler nedeniyle dışarıya çıkan çalışanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü.

Restoranda yangın paniği

BARTIN - Bartın'da bulunan bir restoranın bacasında çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgiye göre Bartın- Ankara karayolu üzerinde bulunan bir et mangal restoranının bacasında, akşam saatlerinde yangın çıktı. Bacayı saran alevler nedeniyle dışarıya çıkan çalışanlar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine yönlendirilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangının kesin nedeni henüz belirlenemezken, bacanın mangaldan çıkan kıvılcımlar nedeniyle tutuştuğu tahmin ediliyor.

Yangında iş yerinin bacasında maddi hasar meydana geldiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Ankara Bartın İtfaiye 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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