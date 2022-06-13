Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı - Haberler

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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Polisten kaçan ehliyetsiz sürücü kafeye daldı; o anlar kameraya yansıdı

Esenyurt'ta polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından ise cadde üzerinde bulunan kafeye girerek durabildi.

Esenyurt'ta polis ekiplerinden kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü, önce seyir halindeki bir otomobile, ardından ise cadde üzerinde bulunan kafeye girerek durabildi. Korkutan kazada şans eseri yaralanan olmazken, kaçmaya çalışan şahıslar polis ekipleri tarafından yakalandı. Yaşanan o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Esenyurt İnönü Mahallesi 348. Sokak'ta saat 11.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Caner A. isimli sürücü ve bir arkadaşı, 34 DSA 490 plakalı kiralık araç ile polis ekiplerinden kaçmaya çalıştı. Kısa süreli kovalamacanın ardından seyir halinde olan 34 LJC 84 plakalı Turabi Tanrıverdioğlu kontrolündeki ticari araca çarpan şahıs, cadde üzerinde bulunan kafeye girdi. Kaza sonrası kaçan şahıslar polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, kafede binlerce liralık hasar oluştu. Yaşanan o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"Az daha yayalara çarpacaklardı"

Kaçan şahısların aracına çarptığını belirten Turabi Tanrıverdioğlu yaşanan o anları, "Polis ekiplerinin kovaladığı iki kişi ara sokaktan çıktılar. Az daha yoldan geçen yayalara çarpacaklardı. Vatandaşlar son anda kaçtı. Ardından ben seyir halindeyken bana çarptılar. Daha sonra kazanın etkisiyle savrulan araç kafeye daldı. Kaza sonrasında kaçan şahısları polisler yakaladı. Arabanın da kiralık olduğu söylendi. Allah'tan olayda yaralanan olmadı" diye konuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenyurt Tragger 3. Sayfa Haberler

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