Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu ele geçirdi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde durdurulan bir otomobilde ruhsatsız silahlar ile uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Başmakçı ilçesi girişinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı av tüfeği, tüfeğe ait 8 adet mermi ve 6.36 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan N.S., E.T ve R.K., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title