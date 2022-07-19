Polis memuru kalbine yenik düştü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Polis memuru kalbine yenik düştü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Polis memuru kalbine yenik düştü

Kayseri'de kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti.

Kayseri'de kalp krizi geçiren polis memuru, hayatını kaybetti. 36 yaşındaki merhum polis memuru için emniyette tören düzenlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Koruma Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Soytürk, kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Soytürk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Merhum polis memuru Murat Soytürk için Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, emniyet müdür yardımcıları, polis memurları ve merhumun yakınları katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından merhum Soytürk'ün özgeçmişi okundu. Cenaze daha sonra Sivas'ın Gemerek ilçesine götürülmek üzere cenaze aracına konuldu. Bu sırada merhum polis memurunun yakınları da tabutuna dokunarak gözyaşı döktü.

Soytürk'ün evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kalp Krizi Kayseri 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title