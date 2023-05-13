Piknik faciasında ölen 4 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

Afyonkarahisar'da yıl sonu pikniğinde gölete düşerek boğulan 4 kişiden iki öğrencinin cansız bedenleri çıkarıldı. Olayda çocukları boğulan aileler çocukların cenazelerinin çıkarılması esnasında sinir krizleri geçirirken, facia bölgesine balık adamların geç gelmesine tepki gösterdi.

Olay, Sandıklı ilçesi Akdağ Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen gruptakilerden biri, dengesini kaybedince suya düştü. Bunun üzerine öğrenciyi kurtarmak için 3 kişi de suya atladı. Ancak 4 kişide suda boğularak yaşamını yitirdi. Olayda ölen geçlerden Mehmet C. ve Ramazan A.'nın cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından gölete girdikleri bot ve kanca yardımı ile çıkarıldı. Diğer ikisinin cansız bedeninin çıkarılması içinse Konya'dan istenen balık adamların gelmesi bekleniyor.

Öte yandan, çocuklarının cansız bedenleri çıkarılan aileler ise bölgede sinir krizleri geçirerek, balık adamların geç gelmesine tepki gösterdiler.

Diğer iki kişini cenazelerinin çıkarılması için başlatılan çalışma devam ediyor. - AFYONKARAHİSAR