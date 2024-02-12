Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Uyuşturucu Ticareti Yapanlara Operasyon: 3 Kişi Yakalandı

Güncelleme:

Pendik'te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese düzenlenen operasyonda 3 kişi yakalandı. Operasyonda 371,9 gram bonzai ele geçirildi.

Pendik'te uyuşturucu ticareti yapıldığı tespit edilen adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken 371,9 gram bonzai ele geçirildi.

Pendik'te Kaynarca Mahallesinde bir adreste uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi edinen emniyet ekipleri harekete geçti. 10 Şubat tarihinde polis tarafından adrese yapılan operasyonda M.D.S.(18), M.A.(17) ile Y.F.Y.(17) isimli şahıslar yakalandı. M.D.S. isimli şahsın farklı suçlardan kaydının olduğu belirlendi.

Adreste yapılan aramalarda; 371,9 gram bonzai adlı uyuşturucu madde, 3 adet cep telefonu, 9 bin 995 TL nakit para ele geçirildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Uyuşturucu Ticareti Operasyon Pendik Güvenlik Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title