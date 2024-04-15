Üye Girişi
Haberler

Pendik'te Tehlikeli Yolculuk Görüntülendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pendik'te çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerinden tespit edilen sürücüye 5 bin 880 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz pazar günü Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bir çekicinin seyir halindeyken arka kısmındaki araç kurtarma bölümünde yolcu bulundurarak ilerlediği tespit edilerek, inceleme başlatıldı. Çalışmalar kapsamında trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü M.N. yakalanarak, şahsa ilgili trafik kuralları çerçevesinde 5 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Pendik 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title