Pendik'te Tehlikeli Yolculuk Görüntülendi

Pendik'te çekici üzerindeki tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler üzerinden tespit edilen sürücüye 5 bin 880 TL cezai işlem uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz pazar günü Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bir çekicinin seyir halindeyken arka kısmındaki araç kurtarma bölümünde yolcu bulundurarak ilerlediği tespit edilerek, inceleme başlatıldı. Çalışmalar kapsamında trafiği tehlikeye düşüren araç sürücüsü M.N. yakalanarak, şahsa ilgili trafik kuralları çerçevesinde 5 bin 880 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL