Pendik'te Bebeğini Atan Anne Tutuklandı

Pendik'te yeni doğurduğu bebeğini birinci kattan atan anne tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ikamet eden A.Y., sevgilisinden hamile kaldı ve durumu ailesinden gizledi. A.Y., 1 Mart tarihinde ise gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeğini bulunduğu birinci kattan aşağı attı. Bahçede bebeği fark eden bina sakini durumu polise haber verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, A.Y. isimli kadını ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. isimli şahsı dün yakalayarak gözaltına aldı.

Anne tutuklandı, sevgilisi serbest bırakıldı

Yakalanan şahıslar, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan bugün adliyeye getirildi. Savcılık ifadesinin ardından anne A.Y. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. A.Y.'nin annesi, babası, kardeşi ve sevgilisi D.Ç. ise savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliği, anne A.Y.'nin 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanmasına hükmetti. A.Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor

Düşme sonucu yaralanan yeni doğan bebeğin ise tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - İSTANBUL