Pendik'te Apartman Yangınında Tüp Patladı

Pendik'te 5 katlı apartmanın 1'inci katında çıkan yangında tüp patladı. Patlama anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, Pendik'te Çamçeşme Mahallesi Misak-ı Milli Caddesi'nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 1'inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairede çıkan yangında tüp patladı. Patlama anları cep telefonu kamarasına yansırken, alevler tüm daireyi sardı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında binada hasar meydana geldi. - İSTANBUL