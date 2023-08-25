Hatay'ın Payas ilçesinde asayiş ve trafik uygulamaları devam ediyor. Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen uygulamada motosiklet ve araçların evrakları kontrol edildi. Trafik ekipleri ise sürücüleri hız yapmamaları ve emniyet kemeri takmaları konusunda uyardı. Payas halkı da uygulamadan memnun olduklarını belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti.

Payas'ta Asayiş ve trafik uygulaması yapıldı

HATAY - Hatay'ın Payas ilçesinde asayiş ve trafik uygulamalarına devam edildi.

Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü, ilçenin farklı noktalarında yapılan uygulamalara Payas Atatürk Caddesi'nde devam edidi. Karakol, asayiş ve trafik ekiplerinin katıldığı uygulamada motosiklet ve araçların evrakları kontrol edildi. Trafik ekipleri araç sücülerini hem hız yapmamaları hem de emniyet kemeri takması için uyardı. Araç sürücüleri de, asayiş uygulamasından memnun kaldıklarını belirterek emniyet teşkilatına teşekkür etti. Payas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, her türlü suç ve oluşumuna karşı mücadelenin kesintisiz olarak süreceğini belirtti.