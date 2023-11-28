Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı. Olayın ardından şüpheli gözaltına alındı.

Pamukova'da alacak verecek kavgası: Bir kişi silahla yaralandı

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde alacak verecek meselesi sebebiyle çıkan kavgada bir kişi silahla vurularak yaralandı.

Yenice Mahallesi Dörtyol mevkiinde bulunan kahvehanede meydana gelen olayda, H.G. ile A.Ç. arasında alacak verecek mesele yüzünden tartışma çıktı. Yerini kavgaya bırakan tartışmada, H.G. yanında bulunan silahla A.Ç.'yi ayağından vurarak yaraladı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken şüpheli gözaltına alındı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı. - SAKARYA