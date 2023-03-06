Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı 3. Sayfa Haberleri - Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı Pakistan'ın Bolan şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yaralandı. - Pakistan'da polis aracına bombalı saldırı: 9 ölü, 9 yaralı BELUCİSTAN - Pakistan'ın Bolan şehrinde meydana gelen bombalı saldırıda 9 polis hayatını kaybetti, 9 polis yaralandı. Pakistan'ın Belucistan eyaletine bağlı Bolan şehrinde polis aracına bombalı saldırı düzenlendi. Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın bomba yüklü motosikletiyle polis aracına çarptığı kaydedildi. Polis Mehmood Notezai, saldırıda Belucistan Polis Teşkilatı üyesi 9 polisin hayatını kaybettiğini, 9 polisin de yaralandığını bildirdi. Kambri Köprüsü yakınlarında meydana gelen saldırıda yaralanan polisler hastaneye sevk edildi. Notezai, olay yerine bomba imha ekiplerinin geldiğini ve bölgedeki arama çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Pakistan 3. Sayfa Güncel Haberler

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