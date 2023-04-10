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Özel kurtarıcı Sakar rampasında kaza yaptı

Özel kurtarıcı Sakar rampasında kaza yaptı

3. Sayfa Haberleri

Ula-Marmaris karayolu Sakar rampasında özel kurtarıcı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Sürücü hafif yaralandı ve çekicide hasar oluştu.

Ula- Marmaris karayolu Sakar rampasında özel kurtarıcı sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybedince orta refüje çarptıktan sonra karşı şeride geçti.

Ali Bayram (62) yönetimindeki 09 SK 810 plakalı özel kurtarıcı Ula'dan Gökova istikametine seyir halinde iken Sakartepe rampasında direksiyon hakimiyetini kaybetti. Sürücü önce orta refüje çarparak karşı şeride geçti.

112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine olay yerine Gökova Bölge Trafik İstasyon, Akyaka Jandarma ve 112 ambulans ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Ali Bayram hafif yaralanırken, çekicide hasar oluştu. Gökova'dan Ula'ya çıkış yolunda yol bir süre tek şeritten sağlandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ali Bayram Marmaris Gökova Ula 3. Sayfa Haberler

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