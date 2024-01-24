Otomobille kaza yapan sürücünün silahla yaralandığı ortaya çıktı

İZMİR - İzmir'in Karabağlar ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsünün, sırtından tabancayla vurularak yaralandığı ortaya çıktı. Yaralı olarak kaçmaya çalışırken aracıyla takla attığı saptanan sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayın şüphelisini yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Olay saat 17.30 sıralarında, Vatan Mahallesi Polat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.B. idaresindeki 34 HIP 327 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu ters döndü. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tabancayla vurulduğu kaza yerinde anlaşıldı

Otomobilden itfaiye ekipleri tarafından çıkartılan sürücünün sırtından tabancayla vurularak yaralandığı da ortaya çıktı. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Tahsin Yazıcı Mahallesi 9168 sokakta B.A. adlı şüpheli tarafından otomobile ateş açılması sonucu R.B.'nin sırtından vurulduğu, yaralanan sürücünün otomobiliyle hastaneye gitmek üzereyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle otomobilin önce iki araca çarptığı daha sonra da ters döndüğü saptandı.

Hayati tehlikesi sürüyor

Araç içerisinden çıkartılan yaralı R.B., sağlık ekipleri tarafından ambulansla İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Recep B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, tabancayla R.B.'yi yaralayan B.A.'yı yakalamak için çalışma başlatıldı.