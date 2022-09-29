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Otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz çıktı

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde zulalanmış halde 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Otomobilin gizli bölmesinden ruhsatsız tabanca ve yüklü miktarda döviz çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde zulalanmış halde 2 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve yüklü miktarda döviz ele geçirildi.

Marmaris ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri uyuşturucu madde kullanma ve ticaretini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Denetimler çerçevesinde ekipler tarafından şüphe üzerine bir otomobil durduruldu. Ekipler tarafından otomobilde yapılan aramalarda, orta konsola zulalanmış 2 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet farklı çaplarda fişek ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 4 bin dolar, 3 bin euro ve 1 telefon ele geçirildi. Otomobilde bulunan R.B. ve A.A. isimli iki şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - 3. Sayfa

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