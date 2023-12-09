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Otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı. Kaza, İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde meydana geldi. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Otomobilin çarptığı adam ağır yaralandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaşlı adam ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl'ün Baykoca Mahallesi'nde Gündoğan Sokak ile Çamlıca Sokak kesişiminde bulunan kavşakta meydana geldi. Sürücü Furkan Ş. idaresindeki 16 UA 840 plakalı otomobil yoldan karşıya geçmek isteyen Kazım A.'ya çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralanan yaşlı adamı olay yerinde yaptıkları ilk müdahale sonrası İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Beyin kanaması tespit edilen adam, ambulans ile Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çamlıca İnegöl Bursa Olay Bursa Yaralanma Trafik Kaza 3. Sayfa Güncel Haberler

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