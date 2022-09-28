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Otomobilin çarptığı öğretmen, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Otomobilin çarptığı öğretmen, 5 günlük yaşam savaşını kaybetti

Antalya'da otomobilin çarptığı genç öğretmen, hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Antalya'da otomobilin çarptığı genç öğretmen, hastanedeki 5 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 22 Eylül Perşembe sabahı Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi, Mustafa Koç Cami yakınında meydana geldi. Özel bir okulda Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 27 yaşındaki Fatma Eren, sabah okula gitmek için evinden çıktı. Eren'e yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada bir otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç öğretmen, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Eren, yapılan tüm müdahalelere rağmen dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Fatma Eren öğretmenin cenazesinin Kepez Varsak Mezarlığı'nda toprağa verildiği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Antalya Eylül Kepez 3. Sayfa Haberler

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