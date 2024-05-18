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Otomobilin Çarptığı Genç Kız Hayatını Kaybetti

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin çarptığı genç kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Burak K. yönetimindeki 55 FP 530 plakalı otomobil, Keltepe mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan Sabiha İlgün'e (21) çarptı. Genç kız olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları cansız bedeninin önünde büyük üzüntü yaşadı.

Kazanın ardından panik yaparak uzaklaşan sürücü ise yaklaşık 3 kilometre ileride bulunan İlçe Jandarma Karakoluna teslim oldu. İlgün'ün Gümüşhacıköy'e, Şanlıurfa'dan ailesiyle tarım işlerinde çalışmak üzere geldiği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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