Otomobil refüje çarptı: 2 yaralı

Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, O.Y., idaresindeki 27 VK 535 plakalı otomobil, Adıyaman'ın Gölbaşı- Malatya Karayolu 5. kilometrede sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü O.Y., ile otomobilde bulunan S.K., yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN