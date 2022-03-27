Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil ile oto kurtarıcı çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazalı araç taşıyan oto kurtarıcı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ÇORLU, TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kazalı araç taşıyan oto kurtarıcı ile bir otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Alipaşa Mahallesi İsmetpaşa Bulvarı üzeri Mükerrem Ali Kayan Ortaokulu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kazalı bir aracı yükleyip Hasan Ali Yücel Caddesi'nde seyreden Emre A. idaresindeki 59 AET 836 plakalı kurtarıcı kamyonet, İsmet Paşa Bulvarı ayrımında Ramis M. yönetimindeki 59 EV 900 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü Ramis M. yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ, Otomobil, Tragger, Çorlu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title