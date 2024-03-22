Mersin'de Otobüste Engelli Yaşlı Adam ve Eşinin Darp Edilmesi Davası: Okul Müdürünün Tutukluluğu Devam Ediyor

Mersin'de otobüste engelli yaşlı adam ve eşinin darp edilmesiyle ilgili davanın duruşmasında tutuklu sanıklardan okul müdürünün tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mersin'de 15 Aralık 2023 tarihinde meydana gelen yaşlı çiftin otobüste darp edilmesiyle ilgili davanın 3. duruşması Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya tutuksuz yargılanan Ramazan Polat ve eşi Hamdiye Polat, mazeret bildirerek katılmadı, tarafların avukatları ise hazır bulundu.

Tutuklu sanık beraatini istedi

Tutuklu sanık İsmet T. duruşmaya Ses ve Görüntü Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. İsmet T, hakimin, 'Ramazan Polat'ın kendisini ruhen savunacak durumda olmasına karşın bedenen savunamayacak durumda olduğu' şeklindeki raporu ve 'Hamdiye Polat'a küfür ettiği' iddiasına yönelik söyleyeceği bir şey olup olmadığını sorması üzerine, "Kendini savunamıyor kısmı ile alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Otobüste o kadar küfür ediyordu ki eşi ağzını kapatıyordu. İlk küfrü de kendisi etti. Rapor gerçekleri yansıtmamaktadır. Raporu kabul etmiyorum. Bahse konu sözleri kullanmış olabilirim ama şu an için hatırlayamıyorum" şeklinde cevap verdi.

İsmet T. ayrıca, "Ramazan Polat'tan, oğlunun da asker olduğunu dile getirerek, hakaret ve tehdit içerikli ifadeleri nedeniyle şikayetçiyim. Aynı zamanda tutukluluğumun kaldırılarak beraatime karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

İsmet T'nin avukatı Tolga Turna da, "Adli tıptan gelen raporu kabul etmiyoruz. Kesin delil olarak kabul edilecek tek delil kamera kayıtlarıdır. Ramazan Polat'ın görüntülerde küfürleri sabittir. Bastonla A.O.T'ye vurduğu da açıkça görülmektedir. Bu nedenle eylem yönünden kendisini savunabileceği ortadadır" ifadelerini kullandı.

"Suç canavarca hisle işlenmiştir"

Ramazan Polat'ın avukatı Hasan Hüseyin Öztürk ise otobüsteki kamera kayıtlarına göre, hakaret ve bağırma eylemlerinin İsmet T. ve oğlu A.O.T tarafından gerçekleştirildiğini belirterek, "Müvekkilimin önceki celselerde görüleceği üzere olay sonrasında konuşma zorluğu çekme yönünden de süreklilik meydana gelmiştir. Bu sebeple 'nitelikli kasten yaralama' hükümlerinin uygulanma ihtimaline binaen yeniden rapor alınması yönünde sevkini talep ediyoruz. Yine bu maddenin uygulanma ihtimaline binaen konuşmasında sürekli bozulma meydana geldiği tespit edilirse, suçun alt sınırı da değişeceğinden İsmet T'nin tutukluluk halinin devamını talep ediyoruz. Suç canavarca hisle işlenmiştir. Müvekkillerim şu an hazır olmadıklarından dolayı gelecek celse savunmalarının alınmasını talep ediyoruz. Olası tahliye durumunda müvekkillerimin zarar görme ve sanığın kaçma şüphesi bulunduğundan tutukluluk halinin devamı talebimizi yineliyoruz" diye konuştu.

"Müvekkilim pişmanlığını dile getirmiştir"

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, 'Ramazan Polat'ın konuşma zorluğu bulunup bulunmadığı, varsa bunun olaydan sonra meydana gelip gelmediği hususunda rapor alınmasını' mahkemenin takdirine bıraktıklarını, İsmet T'nin tahliye talebinin ise reddini talep etti.

Savcının talebine yönelik görüşleri sorulan İsmet T'nin avukatı Tolga Turna ise, "Kamera görüntüleri incelendiğinde müvekkilim İsmet T., Ramazan Polat'ın kendisine vurma eylemine kadar herhangi bir eylemde bulunmamış ayrıca Ramazan Polat'ın sürekli olarak hakaret içerikli sözler sarf etmesi ve sınırın aşılması sebebiyle tahrik meydana gelmiştir. Müvekkilim söz konusu eylemlerinden pişmanlığını dile getirmiştir. Ayrıca oğlu da bu sabah tahliye olmuştur. Sınırın aşılması başta olmak üzere haksız tahrik hükümlerinin değerlendirilmesi gerekmektedir. Müvekkilimin delil karartma ya da kaçma şüphesi yoktur. İddia makamının tutukluluk halinin devamına yönelik talebini kabul etmiyoruz. Müvekkilimin tahliyesini talep ediyoruz" şeklinde cevap verdi.

İsmet T'nin tutukluluk halinin devamına karar verildi

Avukat beyanlarının ardından mahkeme heyeti, Ramazan Polat ve Hamdiye Polat'a yönelik zorla getirme emri düzenlenmesine, Ramazan Polat'ın müdafisinin genel rapor aldırılması yönündeki talebinin dosya kapsamında bulunan detaylı raporlar dolayısıyla reddine, İsmet T'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

17 yaşındaki sanık tahliye edilmişti

Mersin 2. Çocuk Mahkemesi'nde bu sabah kapalı olarak görülen duruşmada, tutuklu sanıklardan okul müdürü İsmet T'nin 17 yaşındaki oğlu A.O.T. için 'kaçma şüphesi' olmadığı gerekçesiyle tahliye kararı verilmişti.

Olay

Olay, 15 Aralık 2023'te merkez Toroslar ilçesinde Mersin Şehir Hastanesine giden otobüste meydana gelmişti. İddiaya göre, Tarsus ilçesinde bir lisenin müdürü olduğu öğrenilen İsmet T. ile oğlu A.O.T. (17), kalp pili takılı olan, felçli olduğu için vücudunun sağ kısmını tam olarak kullanamayan ve böbrek yetmezliği çeken Ramazan Polat (77) ve eşi Hamdiye Polat ile (71) tartışmış, bu sırasında önce A.O.T., ardından da babası yaşlı çifte saldırmıştı. Otobüsün güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayın ardından 17 Ocak 2024 tarihinde okul müdürü İsmet T. tutuklanırken, 28 Şubat 2024 tarihinde darpla ilgili görüntülerin ortaya çıkmasının ardından müdürün oğlu A.O.T. tekrar gözaltına alınmış ve emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olayla ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bilgi verilmesini müteakip adı geçen okul müdürünün 17 Ocak itibarıyla açığa alındığını ve idari tahkikat başlattırıldığını bildirmişti. - MERSİN