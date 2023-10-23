Otobüs Şoförü Tartıştığı Kadın Yolcunun Saldırısına Uğradı

AYDIN'da belediye otobüsü şoförü Mürşit Şenocak, fazla yolcu alma nedeniyle tartıştığı kadın yolcununu yanındaki Mehmet Y.'nin saldırısına uğradı. Darbedilen şoför Şenocak'ın şikayeti üzerine Mehmet Y., gözaltına alındı. Olay, otobüs kamerasına yansıdı.

Olay, öğlen saatlerinde Çine ilçesinde meydana geldi. Efeler- Çine arasında yolcu taşımacılığı yapan belediye otobüs şoförüyle bir kadın yolcu arasında, 'Fazla yolcu aldın' tartışması çıktı. Çine'ye gitmek için otobüse binen kadın yolcu, boş koltuk olmadığını ve ayakta gitmesi nedeniyle şoföre neden fazla yolcu aldığını sorup, ayakta yolculuk yaptığı için elini kapıya çarptığı yüzüğünün zarar gördüğünü öne sürdü. Şoför Mürşit Şenocak ise otobüsün 54 yolcu kapasiteli olmasına rağmen içerde 51 yolcu olduğunu bu nedenle 4 yolcu daha alabileceğini söyledi. Bu sırada kadının yanındaki Mehmet Y., otobüs şoförü Şenocak'a saldırıp, darbetti. Diğer yolcuların araya girmesiyle saldırgan otobüsten indirildi. Şoför Şenocak ise polisi arayıp, şikayetçi oldu. Olay otobüsün içindeki kameralara tarafından görüntülendi. (DHA)