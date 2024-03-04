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Osmaniye'de yolcu minibüsünde skunk maddesi bulundu, şüpheli tutuklandı

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Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yolcu minibüsünde yapılan aramada 2 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirdi. Şüpheli Ramazan S. tutuklandı.

Osmaniye'de yolcu minibüsünde 2 kilo 150 gram skunk maddesi bulunan Ramazan S. tutuklandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yol uygulama noktasında durdurduğu yolcu minibüsünün bagajında hassas burunlu narkotik köpeği ile yaptığı aramada isimli Ramazan S. şahsa ait torba içerisinde 2 kilo 150 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Ramazan S. isimli şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Osmaniye Narkotik Suçlar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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