Osmaniye'de tır viyadükte asılı kaldı, sürücü ağır yaralandı
Osmaniye'de meydana gelen kazada, bir tır viyadükte asılı kaldı ve sürücü ağır yaralandı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan tır, bariyerlere çarptı ve sürücü viyadükte asılı kalan tırın çekici kısmından aşağı düşerek ağır yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Osmaniye'de bariyerlere çarpan tır viyadükte asılı kaldı, metrelerce yükseklikten aşağı düşen sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Burgaçlı Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Hasan G. yönetimindeki 33 CAL 12 plakalı tır, yağışlı havanın da etkisiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Sürücü, viyadükte asılı kalan tırın çekici kısmından aşağı düşerek ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de yolda güvenlik önlemi aldı. - OSMANİYE