Osmaniye'de seyir halindeyken motor bölümü yanan Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde seyir halindeyken motor bölümü yanmaya başlayan Tofaş marka otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Osmaniye'de seyir halindeyken motor bölümü yanan Tofaş marka otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yangın, Düziçi Gökçayır köyünde meydana geldi. Mehmet T. idaresindeki 67 TD 125 plakalı Tofaş marka aracın motor bölümü yanmaya başladı. Yangın üzerine durumu fark eden sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevlere teslim olan Tofaş'ın sürücüsü yangında hafif şekilde yaralandı. Yangın, itfaiye ekiplerinin kısa süren çalışmasıyla söndürüldü. Yangında Tofaş adeta hurda yığınına döndü. - OSMANİYE