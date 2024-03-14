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Osmaniye'de Hapis Cezası Bulunan İki Şahıs Yakalandı

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Osmaniye'de çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan iki şahıs polis tarafından yakalandı. Serkan Ş. cinsel istismar, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından, Yılmaz Mete Ö. ise silahlı yağma suçundan hapis cezası almıştı.

Osmaniye'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki şahıs polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan saha çalışması neticesinde cinsel istismar, tehdit ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlarından 17 yıl 2 ay 20 gün hapis cezası olan Serkan Ş. (26) ile silahlı yağma suçundan 13 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası olan Yılmaz Mete Ö.'nün (35) kaldığı adres belirlendi. Yapılan fiziki takip sonucunda iki şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Serkan Ş. ve Yılmaz Mete Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Yakalama Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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