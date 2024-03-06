Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 1 Kişi Tutuklandı
Osmaniye'de gerçekleştirilen operasyonda terör örgütü DEAŞ'a bağlantılı olduğu tespit edilen bir kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs yakalandı ve cezaevine teslim edildi.
Osmaniye'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Suriye'deki çatışma bölgeleri ile irtibatlı, DEAŞ silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen A.M.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Bu çerçevede yapılan teknik ve fiziki takip sonucu A.M., Osmaniye'de yakalandı. Şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE