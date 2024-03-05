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Osmaniye'de Asayiş Uygulamalarında 94 Şüpheli Yakalandı

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Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 94 şüpheli yakalandı, 21 kişi tutuklandı. Yapılan aramalarda ise çeşitli silahlar, uyuşturucu maddeler ve çalıntı araçlar ele geçirildi.

Osmaniye'de polisin yaptığı asayiş uygulamalarında son bir hafta içerisinde 94 şüpheli yakalandı, 21 kişi tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 26 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kent genelinde farklı noktalarda oluşturulan uygulamalarda, 163 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda, 5 ruhsatsız tüfek, 7 ruhsatsız tabanca, 92 muhtelif fişeği, 37.13 gram 4 parça halinde muhtelif uyuşturucu madde, 96 uyuşturucu hap, 3 çalıntı otomobil, 3 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Operasyonlarda 21 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Osmaniye Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Güncel Haberler

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